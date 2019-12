Ukrajina in proruski separatisti izmenjali zapornike

pripravil Blaž Mohorčič

Doneck/Moskva/Berlin, 29. decembra - Na vzhodu Ukrajine so ukrajinske oblasti in proruski separatisti izmenjali 200 zapornikov. Kijev je sprejel 76 zapornikov, separatistični samooklicani republiki Doneck in Lugansk pa 124. Nemčija, Rusija, Francija in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so izmenjavo pozdravile.