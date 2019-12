Cirkuška skupina Cirque Eloize že četrtič v Cankarjevem domu

Ljubljana, 28. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo od drevi do torkovega, silvestrskega večera, štirikrat zapored gostili skupino Cirque Eloize s predstavo Hotel, ki prinaša kombinacijo cirkusa in gledališča, polno akrobacij in vragolij. Predstava je nastala ob praznovanju 25-letnice delovanja skupine, ki v Ljubljano prihaja že četrtič.