Turško sodišče zaradi blokade Wikipedie opozarja na kršenje pravic

Ankara, 26. decembra - Turško ustavno sodišče je danes odločilo, da več kot dveletna blokada spletne enciklopedije Wikipedia krši pravico do svobode izražanja. Sodišče je z odločitvijo odprlo vrata, da bodo v Turčiji spet omogočili dostop do najbolj znane spletne enciklopedije, potem ko so ga aprila 2017 onemogočili zaradi skrbi glede nacionalne varnosti.