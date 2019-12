Papež Frančišek pozval k ljubezni do bližnjega in miru na vojnih območjih

pripravila Alenka Potočnik

Ljubljana/Vatikan, 25. decembra - Številni verniki so božični dan, s katerim kristjani obeležujejo dan Jezusovega rojstva, začeli s polnočnico. Papež Frančišek je med mašo pozval k ljubezni do bližnjega. Opoldne ob tradicionalnem božičnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, pa je pozval k miru na vojnih območjih in se spomnil vseh, ki v teh vojnah trpijo, še posebej otrok.