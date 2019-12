Mariborski nadškof Cvikl: Božič je dejanje ljubezni

Maribor, 25. decembra - Kristjani na božični dan obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Dopoldne so se zbrali na božični maši. "Božič je dejanje ljubezni, saj se Bog sklanja k nam. Sklanja se k meni, k tebi in k vsakemu človeku, ker nas ima neizmerno rad in nas želi osrečiti," je v mariborski stolnici dejal mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.