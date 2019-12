Več kot tisoč študentov vključenih v 117 študentskih inovativnih projektih za družbeno korist

Ljubljana, 24. decembra - Več kot tisoč študentov je v minulem šolskem letu v okviru programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist reševalo družbene izzive, s katerimi se srečujejo nevladne in neprofitne organizacije v svojem lokalnem okolju. Med drugim so se v 177 projektih ukvarjali s kreativnim recikliranjem plastike in socialno integracijo tujih študentov.