Ameriški potrošniki minulo soboto zapravili rekordnih 34,4 milijarde dolarjev

New York, 24. decembra - Praznično zapravljanje je v ZDA sila resna zadeva in minulo soboto je bil postavljen nov rekord. Ameriški potrošniki so po ocenah podjetja Customer Growth Partners zapravili 34,4 milijarde dolarjev. Šlo je za nakupe na t. i. super soboto, ki ima svoj prostor v statistiki s črnim petkom, spletnim ponedeljkom in drugimi velikimi nakupovalnimi dnevi.