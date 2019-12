Poklukar: Živimo v demokratični, pravni, varni in socialni državi

Ljubljana, 23. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v današnji poslanici pred dnevom samostojnosti in enotnosti zapisal, da se danes s ponosom spominjamo državotvornih odločitev. "Živimo v državi, ki je demokratična, pravna, moderna, varna in socialna, predvsem pa je država vseh svojih državljank in državljanov," je zatrdil.