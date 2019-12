Pahor v letnem poročilu opozoril na pomanjkanje dialoga in slabšanje politične kulture

Ljubljana, 23. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je v uvodnih besedah k letnemu poročilu opozoril na pomanjkanje dialoga, želja po sodelovanju in slabšanje splošne politične kulture. To po njegovih besedah sicer niso okoliščine, ki bi takoj ali neposredno vplivale na družbene in državne zadeve, "vendar prej ali slej bodo, če jih ne bomo opazili in spremenili".