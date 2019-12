Milanović in Grabar-Kitarovićeva v drugem krogu hrvaških predsedniških volitev

Zagreb, 22. decembra - V drugi krog predsedniških volitev na Hrvaškem sta se uvrstila nekdanji premier Zoran Milanović in aktualna predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kot kažejo vzporedne volitve, ki so jih po zaprtju volišč objavile hrvaške televizije, je prvi nekoliko presenetljivo danes prejel več glasov, in sicer okoli 29,6 odstotka, druga pa 26,4 odstotka.