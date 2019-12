NIJZ pred prazniki svetuje zmernost tudi pri hrani in pijači

Ljubljana, 22. decembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pred prihajajočimi prazniki, ko so mize bogato obložene in je družabnih dogodkov z obilico hrane in pijače več kot običajno, svetuje zmernost. Na zabave ali družinska srečanja ne hodimo lačni. Pomemben je razmislek ter načrtovanje obrokov v naprej, s čimer se izognemo prenajedanju, priporoča NIJZ.