Premierjev kabinet zavrača očitke o zavajanju glede števila zdravnikov

Ljubljana, 21. decembra - Kabinet predsednika vlade na očitke zdravniške zbornice, da je premier Marjan Šarec v ponedeljek v DZ zavajal s podatkom o povečanju števila zdravnikov v zadnjih treh letih, pojasnjuje, da so njegove besede temeljile na podatkih ministrstva za javno upravo. Zbornica pa se sklicuje na drug vir in na krajše obdobje, so navedli.