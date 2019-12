Katoliški škofje v božični poslanici: Naj novorojeni bojevnik razvedri naša srca

Ljubljana, 20. decembra - Prihod učlovečene božje besede v našo deželo in med nas naj bo tako uspešen, kot piše o božji besedi prerok Izaija, so v božični poslanici zapisali slovenski katoliški škofje. Po njihovem voščilu naj novorojeni bojevnik prevetri in prezrači našega duha ter razvedri in na široko odpre naša srca, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.