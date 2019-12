Radijci v 28-urnem maratonu zbrali več kot 353.000 evrov za družine v stiski

Ljubljana, 20. decembra - Ekipa Radia 1 je v sodelovanju s podjetjem dm drogerie markt že peto leto zapored pripravila 28-urni dobrodelni radijski maraton. V studiu na Mestnem trgu v Ljubljani so se od četrtka zjutraj pred mikrofonom zvrstili številni znani Slovenci in glasbeniki. Letos so za družine v stiski zbrali dobrih 353.000 evrov, so zapisali v sporočilu Radia 1.