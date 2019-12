Poslanka Lidija Ivanuša iz SNS prestopila v poslansko skupino SDS

Ljubljana, 20. decembra - Poslanka Lidija Ivanuša je zapustila poslansko skupino SNS in se pridružila stranki SDS in njeni poslanski skupini. Kot je zapisala na družbenem omrežju Facebook, ravnanja SNS v zadnjem času ne odražajo ciljev in vrednot, zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje.