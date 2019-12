Večer: Nigrad bo kadrovska čistka iz leta 2017 drago stala

Maribor, 20. decembra - Odpovedi nekdanjemu vodji službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve Matjažu Dolamiču in nekdanjemu vodji gospodarske javne službe Darku Dubravici v mariborskem Nigradu leta 2017 sta bili nezakoniti, je po poročanju Večera sklenilo višje delovno in socialno sodišče. Odločitev sodišča bi lahko podjetje po grobih ocenah stalo okoli 250.000 evrov.