Na Bledu zimski shuttle do smučišč in eRudolf do promenade

Bled, 20. decembra - Ob začetku zimske sezone danes z vožnjo začenja blejski zimski shuttle, ki bo to zimo Bled povezoval s kar šestimi zimskimi središči v Sloveniji, Avstriji in Italiji. Prav tako bodo na Bledu danes svojemu namenu slovesno predali električno vozilo eRudolf, ki brezplačno vozi občane in goste na blejsko Zimsko pravljico.