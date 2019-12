Poštna ropa v Veržeju in Trnovski vasi povezana, osumljenec prijet

Maribor, 20. decembra - Murskosoboški in mariborski kriminalisti so v usklajeni preiskavi prijeli storilca oboroženih ropov v poštnih poslovalnicah v Veržeju in Trnovski vasi. Gre za 32-letnega slovenskega državljana, ki je doma z območja uprave enote Murska Sobota. Prijeli so ga kmalu po ropu v Trnovski vasi 12. decembra, gre pa za starega znanca policije.