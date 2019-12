Demokratski kandidati na zadnjem letošnjem televizijskem soočenju za vrnitev dostojnosti v Belo hišo

Los Angeles, 20. decembra - Predsedniški kandidati demokratske stranke so se v četrtek v Los Angelesu sproščeno in napadalno pomerili na svojem šestem in letos zadnjem televizijskem soočenju v organizaciji javne televizije PBS in medija Politico. Bilo je nekaj medsebojnih spopadov, vendar je prevladovala ideja, da je najbolj pomembno spraviti Donalda Trumpa iz Bele hiše.