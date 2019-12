Ime leta 2019 na Valu 202 je dijak in prostovoljec Tadej Kobal

Ljubljana, 19. decembra - Ime leta 2019 na Valu 202, ki so ga razglasili na današnji slovesnosti v Ljubljani, je postal dijak in prostovoljec Tadej Kobal. V domači vasi Slap blizu Vipave je pomagal ustanoviti knjižnico, ki je hitro postala prostor srečevanja, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija.