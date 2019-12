V obsežni operaciji proti kalabrijski 'Ndrangheti več kot 300 aretiranih

Rim, 19. decembra - V okviru obsežne operacije proti kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta je bilo danes v različnih delih Italije aretiranih 334 ljudi. Nad njimi med drugim visijo obtožbe umorov, izsiljevanja in pranja denarja. Preiskave so potekale tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji.