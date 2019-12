Inšpektor Birsa in njegova ekipa prihajata na televizijo

Ljubljana, 22. decembra - Na prvem programu TV Slovenija bo drevi ob 20. uri na sporedu prvi del serije Jezero, ki je nastala po kriminalki Tadeja Goloba. Inšpektorja Tarasa Birso igra Sebastian Cavazza. Vse se začne pri najdbi trupla brez glave. Kdo je žrtev in kdo morilec? To in še marsikaj bo Birsa raziskoval s svojo ekipo, hkrati pa bo razburkana tudi njegova zasebnost.