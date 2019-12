Žive jaslice v ledu v soteski Mlačca se prilagajajo vremenskim razmeram

Mojstrana, 19. decembra - Športno društvo lednih plezalcev Mlačca - Mojstrana že 18 let pripravlja ledene kulise za gledališko predstavo živih jaslic v soteski Mlačca. Letos so jo ustvarjalcem prizorišča in predstave zagodle visoke temperature, kljub temu so v sredo izpeljali generalko pred tokratno premiero, ki bo 25. decembra.