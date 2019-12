Svet UKC Ljubljana s spremembo statuta korak bližje ustanovitvi klinike za srce in urgentnega centra

Ljubljana, 18. decembra - UKC Ljubljana bo letošnje leto zaključil z manjšo izgubo kot lani, kažejo rezultati poslovanja prvih desetih mesecev, ki jih je danes obravnaval svet zavoda. Potrdili so tudi spremembe statuta bolnišnice, ki so prvi korak za ustanovitev klinike za srce in urgentnega centra ter prenosa oddelka za otroško intenzivno terapijo na pediatrično kliniko.