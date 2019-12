Spor glede prenosa lastništva Mercatorja se poglablja

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 18. decembra - Načrti za prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo so začasno zaustavljeni. AVK je namreč Agrokorju zaradi njegovega nepravilnega prevzema Costelle začasno odvzela delnice Mercatorja. Hrvaška stran je to označila za vmešavanje države z namenom izpogajanja boljšega položaja slovenskim dobaviteljem, slovenska to zanika.