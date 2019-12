Zaznamovali bomo obletnici plebiscita o samostojnosti in sprejema ustave

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 19. decembra - Letos bo minilo 29 let od prelomnega 23. decembra 1990, ko se je na plebiscitu skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Dan samostojnosti in enotnosti zaznamujemo 26. decembra, ko so izide plebiscita tudi razglasili. Pred tem bomo 23. decembra obeležili tudi dan ustavnosti.