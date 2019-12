Newyorške borze še letijo na krilih sporazuma med ZDA in Kitajsko

New York, 18. decembra - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele z blago rastjo indeksov, s tem pa z novimi rekordnimi vrednostmi. Optimizem vlagateljev po sklenitvi delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko, do katere je prišlo minuli teden, namreč še kar vztraja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.