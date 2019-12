Telekom Slovenije za Blicnet iztržil 35,4 milijona evrov

Ljubljana, 18. decembra - Telekom Slovenije je za banjaluško družbo Blicnet, ki jo je prodal podjetju Telekomunikacije Republike srpske, iztržil 35,36 milijona evrov. Znesek so iz Telekoma sporočili, potem ko so danes zaključili z izvedbo vseh aktivnosti za določitev končne kupnine, ki so izhajale iz kupoprodajne pogodbe.