Nemška vlada in podjetja dosegli soglasje o načrtu pridobivanja tujih delavcev

Berlin, 22. decembra - Nemška vlada in gospodarstveniki so ta teden sprejeli skupni načrt, s katerim želijo olajšati postopke zaposlovanja delavcev iz nečlanic EU in tako pripomoči k omilitvi vse bolj pereče kadrovske problematike. Podjetja bodo med drugim zagotovila jezikovne tečaje in pomoč pri birokratskih postopkih, vlada pa bo pospešila izdajanje vizumov.