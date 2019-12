Evropski parlament: Preiskava umora novinarke na Malti mora pripeljati do zaključkov

Strasbourg, 17. decembra - Preiskava umora novinarke Daphne Caruana Galizia mora biti neodvisna in pripeljati do zaključkov, so danes v Evropskem parlamentu v razpravi o stanju vladavine prava na Malti po novih razkritjih, povezanih s preiskavo, poudarjali poslanci. Pričakujejo potezo Evropske komisije in vzpostavitev mehanizma za zaščito demokratičnih standardov v EU.