Povprečen tuji turist poleti v Sloveniji zapravil 97 evrov dnevno

Ljubljana, 17. decembra - Povprečen tuji turist je v poletni sezoni (julija in avgusta) v Sloveniji potrošil 97 evrov dnevno. Tuji turisti, ki so bili nastanjeni v hotelih, so porabili povprečno 138 evrov na osebo na dan, kar je več kot še enkrat toliko kot tuji turisti, nastanjeni v kampih; ti so potrošili 58 evrov na dan, je sporočil državni statistični urad.