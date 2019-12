Zadruga European Blockchain Hub v stečaj

Ljubljana, 16. decembra - Okrožno sodišče v Ljubljani je konec minulega tedna na predlog dolžnika začelo stečaj lani ustanovljene zadruge European Blockchain Hub. Zadruga je zagotavljala podporo in spodbujala razvoj tehnologije veriženja podatkov in zagonskih podjetij, ki "bodo temeljila na evropskih vrednotah in ki bodo sledila principom dobrega upravljanja".