S telemedicino za petino manj hospitalizacij bolnikov s srčnim popuščanjem

Ljubljana, 16. decembra - V okviru projekta Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe so na daljavo z orodji telemedicine spremljali bolnike z nekaterimi kroničnimi boleznimi. Pri bolnikih z napredovalnim srčnim popuščanjem so uspeli zmanjšati število hospitalizacij za skoraj 20 odstotkov, bolnike s sladkorno boleznijo in povišanim krvnim tlakom pa so bolje vodili.