Lenarčič želi, da bi bila EU čez pet let bolj pripravljena na soočanje s krizami

Ljubljana, 16. decembra - Evropski komisar Janez Lenarčič je danes ob prvem obisku v domovini izrazil pričakovanje, da bo EU čez pet let bolj pripravljena na hitro in učinkovito zagotavljanje humanitarne pomoči, hkrati pa upa, da jo bo čim manj ljudi potrebovalo. Čeprav je to ob podnebnih spremembah morda nerealno, a je treba povečati pripravljenost, je dejal.