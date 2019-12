Irski rockerji U2 prvič nastopili v Indiji

Mumbai, 16. decembra - Irski rockerji U2 so v nedeljo odigrali prvi koncert v Indiji. Na nastopu v obalnem mestu Mumbaj so se zbrali zvezdniki in oboževalci iz različnih delov države. Po oceni so prodali približno 35.000 vstopnic za koncert na športnem stadionu D Y Patil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.