Veseli decembrski konec tedna pester tudi za prometne policiste

Škofja Loka/Krško/Novo mesto/Ormož, 16. decembra - Prometni policisti so imeli pretekli konec tedna na Štajerskem, Dolenjskem, Posavju, Beli Krajini in Škofjeloškem polne roke dela predvsem z alkoholiziranimi vozniki, ki so poleg tega povzročali prometne nesreče, bežali pred policisti, vozili neregistrirane avtomobile in brez vozniškega dovoljenja. Eden se je tudi upiral pridržanju.