Cene nafte ob previdnem optimizmu rahlo padajo

Singapur, 16. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju rahlo znižale. Med vlagatelji je sicer po pisanju nemške tiskovne agencije dpa še vedno čutiti optimizem glede doseženega kitajsko-ameriškega delnega trgovinskega dogovora, a v pomanjkanju podrobnosti so za zdaj še previdni, če bo to res pripomoglo k zmanjšanju negotovosti v globalnem gospodarstvu.