Atleta Mihambova in Kaul nemška športnika leta 2019

Baden Baden, 16. decembra - Atleta Malaika Mihambo in Niklas Kaul ter moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z Markusom Eisenbichlerjem so nemški športniki leta 2019. Nagrade po izboru športnih novinarjev so prejeli sinoči na gala-prireditvi v Baden-Badnu, nasledili pa so teniško igralko Angelique Kerber, triatlonca Patricka Langeja in hokejsko reprezentanco.