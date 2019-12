Slovenci v Minsku izpadli v nižjo skupino

Minsk, 15. decembra - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je neuspešno končala svetovno prvenstvo divizije I (skupina A) v Minsku. Slovenci so danes izgubili še peto tekmo, tokrat je bila boljša Avstrija s 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Z le eno osvojeno točko so Slovenci ostali na zadnjem mestu in se bodo naslednje leto preselili v nižji rang SP.