Vrhničani boljši od Ajdovcev na prvi četrtfinalni pokalni tekmi

Ljubljana, 14. decembra - Dobovec, Kobarid in Sevnica so že v petek prišli do zmag na uvodnih tekmah četrtfinala futsalskega pokala Terme Olimia. Danes so se jim pri tem pridružili še igrali Silika. Povratne tekme pokala bodo 17. januarja, finalni turnir četverice pa 29. februarja in 1. marca.