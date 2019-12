V Kočevski Reki slovesno zaznamovali spomin na dan, ko je zadišalo po Slovenski vojski

Kočevska Reka, 14. decembra - V Kočevski Reki so danes slovesno zaznamovali spomin na prvi postroj enote Teritorialne obrambe, ki je predstavljala zametke Slovenske vojske. Slavnostni govornik, nekdanji notranji minister Igor Bavčar je poudaril, da po 30 letih vprašanji slovenske suverenosti in varnosti postajata spet aktualni, saj sta EU in Nato na veliki preizkušnji.