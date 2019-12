Ljubljana, 14. decembra - Dobovec, Kobarid in Sevnica so prišli do zmag na uvodnih tekmah četrtfinala pokala v dvoranskem nogometu Terme Olimia. Ajdovci in Vrhničani bodo na parket stopili danes. Povratne tekme pokala bodo 17. januarja, finalni turnir četverice pa 29. februarja in 1. marca.