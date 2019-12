Po dogovoru med ZDA in Kitajsko na newyorški borzi minimalni dobički

New York, 13. decembra - ZDA in Kitajska sta danes dosegli delni trgovinski dogovor, zato uvedbe novih carin, ki so jih ZDA za Kitajsko nameravale uvesti v nedeljo, ne bo. Glavni indeksi na Wall Streetu so danes končali v zelenem, a je dobiček minimalen. Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP morajo vlagatelji pogoje dogovora še analizirati.