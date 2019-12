Na Primorskem težave povzroča burja, ob sneženju možnost tudi snežnih zametov

Ljubljana, 13. decembra - Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da bo zvečer na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo v drugi polovici noči hitro oslabela in ponehala. Na izpostavljenih legah bodo najmočnejši sunki segali nad 100 kilometrov na uro. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo burja ob sneženju gradila snežne zamete.