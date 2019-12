Pohodniki se bodo podali po poti Prežihovih žensk

Ravne na Koroškem, 14. decembra - Čez goro k očetu je naslov povesti pisatelja Prežihovega Voranca, v kateri je popisal pot, ki so jo v času božiča leta 1932 prehodile njegove žena in hčerki. Na podobno pot, a v dnevnem času in v precej lažjih zimskih razmerah, se bo danes podalo okoli 150 pohodnikov na čezmejnem pohodu v organizaciji Planinskega društva Ravne na Koroškem.