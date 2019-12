V Medvodah na delu vandali

Medvode, 14. decembra - V Medvodah so v zadnjem času zaznali več primerov vandalizma na javnih objektih in javnih površinah, so sporočili z občine. Občinska sredstva tako porabijo za popravila, namesto za gradnjo novih igrišč in javnih površin, so izpostavili. Občane pozivajo, da javne površine uporabljajo skrbno in v namene, za katere so bile zgrajene.