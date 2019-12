Moskva, 13. decembra - Gasilcem in mornarjem je danes uspelo pogasiti požar na ruski letalonosilki, ki je izbruhnil v četrtek in je terjal najmanj dve življenji. Zaradi vdihavanja dima so morali v bolnišnico na severu Rusije prepeljati deset oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.