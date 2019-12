Newyorške borze začele blizu izhodišč

New York, 13. decembra - Newyorške borze so zadnji trgovalni dan tega tedna začele blizu izhodišč. Med vlagatelji odmevajo nasprotujoče si informacije o pogajanjih glede trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko. Mediji so že v četrtek poročali, da je t. i. delni dogovor med državama že sklenjen, ameriški predsednik Donald Trump pa je danes dejal, da to ne drži.