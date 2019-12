SAB: Avstrijska vlada dovolila dvojno državljanstvo Angeliki Mlinar

Ljubljana, 13. decembra - Kandidatka za kohezijsko ministrico Angelika Mlinar bo v ponedeljek prevzela odločbo ministrstva za notranje zadeve in z zaprisego postala državljanka Republike Slovenije, so danes sporočili iz SAB. Tudi odločitev avstrijske vlade je bila po navedbah stranke pozitivna in bo Mlinarjeva državljanka obeh držav.