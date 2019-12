Muzej Victoria & Albert pridobil Rodinov kipec Vaclava Nižinskega

London, 15. decembra - Londonski Muzej Victoria & Albert je pridobil kipec plesalca Vaclava Nižinskega, ki ga je izdelal francoski kipar Auguste Rodin. Skulpturo z močnim erotičnim nabojem, drugačno od vsega do tedaj videnega, so v muzeju razstavili v galeriji, namenjeni predstavljanju uprizoritvenih umetnosti, piše spletni portal The Guardian.